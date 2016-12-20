Более 100 билетов куплено по акции «Подари детям Новый год» в Архангельске

С начала акции, которая стартовала 7 декабря, горожане купили уже более 100 билетов для детей, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации. В первый премьерный день показа спектакля «Золотой ключик» 25 декабря был специально добавлен спектакль для участников акции.

25 декабря в 18:00 посетят дети и семьи, находящиеся под опекой Архангельского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и Комиссии по делам несовершеннолетних Исакогорского и Цигломенского округов.

«Дети из нуждающихся семей, конечно, очень ждут праздника и ярких красок. Спасибо, что вы дарите им день, который они запомнят надолго. Если бы не эта акция, они бы, конечно, не смогли бы себе этого позволить», - сказала Ольга Распарина, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Исакогорского и Цигломенского округов.

Как поучаствовать в акции?

С 7 декабря по 5 января любой желающий может приобрести билет на новогоднее представление Архангельского театра драмы в кассе театра. В акции участвует премьерный спектакль «Золотой ключик» (режиссёр Валерия Итименева).

Специально для этой акции театр драмы сделал скидку 50% на цену минимального билета на представление. Стоимость билета по акции «Подари детям Новый год» — 150 рублей. В присутствии покупателя на билет кассир наклеит специальную эмблему акции. А затем билеты администрация театра передаст в социальные организации, которые и распределят билеты по малоимущим семьям, детям-сиротам, воспитанникам социально-реабилитационных центров.

Чтобы билеты вовремя дошли до адресата, приобретать их следует не позднее, чем за два дня даты спектакля. Результаты акции, а также фотографии участников будут опубликованы на сайте arhdrama.ru

Важно! Сделать подарок в самый волшебный праздник — очень просто! Купить билет для детей можно и электронно по ссылке. Администрация театра распечатает билет, поставит стикер акции и также распределит билеты.