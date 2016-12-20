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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2016/12/21/48170.html

Культура

В гостях у Северного хора

В гостях у Северного хора
Автор фото Л. Гуриной в народном костюме – Сергей Сюрин
Одна из победительниц конкурса журналистских работ, посвящённых 90-летию Северного хора – ученица музыкальной школы г. Домодедово Любовь Гурина. Любе 13 лет, она участница ансамбля народной песни «Румяница» городского дома культуры «Авиатор». Вместе с мамой девочка побывала на концертах многих хоров России, но особенно её впечатлило выступление Государственного академического Северного русского народного хора в концертном зале имени П.И. Чайковского в октябре этого года. Люба сделала доклад о Северном хоре в своей музыкальной школе и написала статью о северном коллективе в городскую газету «Призыв».

Вместе со своим педагогом из музыкальной школы, автором образовательного проекта «Народные хоры России» Анастасией Бисеровой Люба приехала в Архангельск, чтобы принять участие в награждении победителей конкурса СМИ и своими глазами увидеть, как рождается чудо северной песни. «Я хочу научиться петь в северной манере, – рассказывает Любовь. – Она такая высокая, чистая. Мне нравится, что руководители Северного хора смогли сохранить древние обрядовые традиции и вот эту неповторимую манеру».

Люба побывала в музее Северного хора, на репетициях артистов, а на церемонию награждения победителей конкурса СМИ она пришла в народном костюме, который сшила ей мама по образцам старинных одежд из собраний Государственного исторического музей, Российского этнографического музея и Государственного Русского музея.

Вчера 15:05

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